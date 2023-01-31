《Missing：他們存在過2》EP.13姜船長事件太震撼！收視突破第一季最佳成績，今晚結局有望再升！

太好看了！今晚就要結束了，大力敲碗第三季RRR！

《Missing：他們存在過2》昨晚（30日）播出倒數第二集EP.13，收視躍升至4.9%，已突破第一季結局最佳成績4.8%，今晚結局EP.14有望突破5%門檻。

（以下涉及劇情內容）



接續EP.12，EP.13開頭便顯示吳一勇（金東輝 飾）並沒有離開，雖然送進了加護病房但情況好轉中，劇情後半段便出現了意識，遺憾沒能跟他告別的姜船長（李姃垠）最為激動。在吳一勇進加護病房後，金旭（高洙 飾）、申俊浩（河俊 飾）與緝毒組李組長（金建浩 飾）試圖拼湊李東民與「盧社長」盧潤久（金太祐）的關係及盧潤久的陰謀。



吳一勇的清醒令人振奮不已，而姜船長的死亡真相恐怕是最令人髮指的了。老張（許峻豪 飾）、李鐘雅（安昭熙 飾）與金旭一同拜訪和姜船長有深厚感情的任宗允、李善姬夫婦，越靠近就越是察覺不對勁，李善姬很快就發起瘋來自揭姜船長的屍體。原來，姜船長的屍體被擺在自家冷凍庫30年，如此震驚的畫面令老張和金旭於心不忍。



還以為姜船長就此離開了三工團，但尾聲她仍舊守著她的超市，臉上掛著一如往常的笑容。不過從下集預告看來，姜船長的笑容很快就要消失了，因為她知道了死亡真相倍感背叛，且不明白自己為何沒有消失、難不成是上天給的懲罰？老張和她約定好了會繼續陪伴她。



驚喜的是，老張終於見到了心心念念的女兒賢智！是因為老張實現了賢智希望他幫朋友們找回屍體的願望嗎？

▼EP.14預告



《Missing：他們存在過2》從上週就有網友開始捨不得結局、大力敲碗第三季，在看完EP.13後更是！一是因為未解之謎太多，除了要解決盧潤久、吳一勇與整個犯罪集團的事情之外，姜船長的案情也沒有完全解決，愛麗絲母女的事更是毫無頭緒，二是因為大家還想看到更多村民能夠被找到，例如鄭校長與慧珠，且希望《Missing：他們存在過》如此感動人心的戲劇能繼續製作下去。

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