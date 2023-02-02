「沒作品就沒剪」《Missing2》高洙留長髮的原因超單純只是沒管理！韓國網友喊帥，海外卻相反

怎麼辦～小編越看越愛高洙的長髮XDD

‎《Missing：他們存在過2》前晚（31日）以5.9%收視率高評價落幕‎，但看到最後還是沒有解答「金旭為何留長髮」，肯定還是有許多觀眾好奇吧XD？而這個答案早在去年2月播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》就透露了。



翻開去年高洙出演的《劉QUIZ》EP.141（02-09期），那集是「高手」特輯，高洙只因名字叫「高手」（音同）就出演了，更搞笑的是，高洙很迅速就答應出演，劉在錫說：「因為是高手特輯才聯絡他，結果他答應要上了，我們也很震驚。」XDD



回到本文重點，高洙披著即肩長髮登場，美貌迅速抓住眾人目光，整個製作團隊都以「雕像美男」稱他，迎接鼎鼎大名的「高衛」（高洙+大衛）。問他為何留了長髮，他很老實的回答：「去年底原本有作品要拍但延期了，所以就沒有剪頭髮，變得不在意了，就繼續留長了。」



和劉在錫一樣，大部分的人肯定都以為高洙是為了演戲而留長髮吧？殊不知只是因為「沒有管理」，不像曹世鎬刻意留了一點點尾巴就被勸阻「拜託你快剪頭髮吧！真的很不適合！」遙望曹承佑關心曹世鎬的場面……按照時間推斷，高洙延期拍攝的作品很可能就是‎《Missing：他們存在過2》（2021年曾有報導10月開拍），看來是順勢用了長髮當劇中造型。



近幾年高洙作品不多，登場《劉QUIZ》一亮相長髮就很受歡迎，許多網友感嘆：「這稜角分明的五官應該都要再出來，但都去哪裡了，真是的……」「哇，五官……天界等級的還是很帥……ㅠㅠ」「男人看了也覺得高洙真的……♥♥（+比讚*2）」「非活動時期居然還這麼帥……高洙的基因應該永遠保留下去。」「採訪也像看一部作品，外貌、聲音、語調都讓人全神關注，真的是很帥的演員。」

▼高洙當時出演《劉QUIZ》討論度相當高，精華影片已有200萬觀看次數，留言也有3000多則。除了稱讚外貌，網友亦稱讚高洙對母親的感恩，還有他對劉在錫與曹世鎬都給予相同回饋的有禮舉止。



回頭爬文《Missing：他們存在過2》開播前後的所有網路討論內容，韓國網友對於「高衛」高洙的新形象大都也是稱讚，也有人對於他已40歲中半還保養得那麼好讚嘆不已，不過海外如本站‎KSD網友的留言‎，不是覺得醜就是覺得不習慣、難以接受，看來韓國海內外的審美或是習慣還是有所差異啊！



高洙最近在雜誌《Arena Homme+》採訪中也被問到了長髮，他表示韓國男人留長髮的機會很少，學生時代頭髮長幾毫米都會被限制，「最近留了一次頭髮覺得很有意思，摸起來也是，到目前為止都覺得很有趣」，言談中似乎透露了自己留著留著也很喜歡，短時間可能不會剪回短髮。



▼影片留言也盡是稱讚高洙帥氣呢！



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