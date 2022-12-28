又有一波劇可追啦！tvN2023年電視劇陣容曝光，竟然還出現《機智醫生生活》99s的身影～

日前，網路上傳出一張tvN2023年新劇陣容，當中包含了《驅魔麵館2》、《九尾狐傳1938》、《阿斯達年代記2》、《頭等緋聞》、《今生也請多指教》、《第一夫人》外，還出現《機智醫生生活》99s 的身影。

據悉，是《機智醫生生活》製作組將在明年推出新的醫療題材電視劇，不知道會不會是《機智醫生生活3》呢？不過有些觀眾表示到了第二季後面就有點麻木，希望可以換一下職業，而申元浩PD曾表示：「我是想要拍攝《機智小學生活》或者《機智中學生活》，想用大人的視角去剖析孩子們的世界。」但...不管是什麼，只要是這個製作組的作品，應該不少人都有興趣吧 XD



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《驅魔麵館》結束後就有不少觀眾敲碗第二季，日前確定飾演高中生超能力者「蘇炆」趙炳圭在內，金世正、劉俊相、廉惠蘭等前作的主人公們會繼續出演《驅魔麵館2》。繼第一季之後，作為對抗惡鬼的「Counter」，將展開各種活躍的活動。



在《九尾狐傳》中，李硯跟永遠的初戀南智雅有著幸福的結局，可是他捲入某個事件而被招喚到1938年，在那裡等待他的是什麼？而《九尾狐傳1938》將由李棟旭、金素妍、金汎、劉慶秀主演。



時隔3年，《阿斯達年代記2》確定回歸，由李準基和申世景加入，張東健和金玉彬則繼續出演。故事的背景是8年後，塔貢的阿斯達王國和銀殲的亞高聯盟將面臨著賭上阿斯大陸命運的大戰爭。



《海岸村恰恰恰》柳濟元導演新作《頭等緋聞》由全道嬿、鄭敬淏主演，講述在私人補教育的戰場上，所展開「國家代表小吃店」的熱血社長與韓國數學頭等講師的甜蜜又苦澀的戀愛故事。



漫改劇《今生也請多指教》從選角就受到許多討論，確定由申惠善、安普賢擔任主人公。描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命運般的男人「文瑞夏」重逢後，所發生的奇幻愛情故事。



《第一夫人》由李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎主演，講述爲了守護心愛的家人而必須登上「第一夫人」位置的一個女人激烈的生存故事。由「狗血劇教母」金順玉編劇參與創作，不知道又會有什麼樣的狗血劇情呢 XD



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