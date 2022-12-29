祖孫CP太揪心！《財閥家的小兒子》隱藏細節：導俊墓誌銘「洶湧大海」來自陳養喆自傳

JTBC年度黑馬劇集《財閥家的小兒子》上週日播出最後一集，關於大結局是否爛尾的討論至今仍舊熱烈，而有細心觀眾發現，編劇和導演在最後再次暗暗牽起了祖孫CP這條線。

*以下內容包含大結局關鍵內容！



最後一集裡，尹炫優以平民身份剝奪陳家對順洋集團的控制權，完成自己對順洋集團的復仇；同時公開當年事故現場的通話錄音，為含冤而終的陳導俊揪出背後真兇，也完成了對他的懺悔。



二十年來，陳導俊作為財閥家最有能力的小兒子卻一直被抹去存在痕跡，父母也因為那場無法公開真相的事故而反目。 隨著陳家人接受應有的懲罰，陳導俊的存在終於公之於眾、入土為安，父母也和哥哥一起手牽手來看望他，一家人終於重歸於好。



劇中導俊的墓碑一閃而過，不知大家有沒有留意上面的文字呢？ 在這之前要先回顧一下陳養喆的自傳。 第15集裡順洋集團為陳養喆會長舉辦逝世一周年追悼會，現場可以看到他的自傳標題是「順洋，征服波濤洶湧的大海」。



而最後一集裡導俊的墓誌銘是：「曾經在波濤洶湧的大海中不斷航行的少年，現在安息吧。」



這對祖孫的精神聯結真的太強、太獨特，沒想到編劇在如此細微的地方也埋了一把糖，同時也是一把刀子啊T^T





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