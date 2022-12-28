《Missing：他们存在过2》金旭&老张都找到了「女儿」！一个哭笑不得，一个感动不已（EP.4）

《Missing：他们存在过2》昨晚（27日）播出了第4集，AGB每分钟平均收视率升至4.5%，从首集以来收视从未跌过。

（以下涉及剧透）



昨晚播出的情节，正好围绕在「女儿」上面，金旭（高洙 饰）莫名其妙有了14岁的女儿文宝拉（崔明彬 饰），而老张、张氏大叔（许峻豪 饰）在新的村庄找到了女儿生活过的痕迹。

文宝拉因为妈妈文世英（林善宇 饰）失踪，缴不出房租的她只好找到「爸爸」金旭，金旭看到「女儿」找上门简直哭笑不得，坚持文宝拉不是自己生的，但为了文宝拉安全先收留她，且帮助她找寻妈妈。



老张张畔锡收到了孩子夏允送的钥匙，在透过姜船长（李姃垠 饰）的收藏，开启了女儿贤智的宝物箱。贤智一直收藏著和父母的合照，老张看了忍不住情绪溃堤，直感谢姜船长。老张在村里逗留，看著夏允都会跑出贤智的身影。



金旭虽然心里不认文宝拉是女儿，但却愿意在适当的时机当起她的爸爸，在文宝拉在学校被同学议论之时，他穿著西装帅气登场，向同学介绍自己是宝拉爸爸。



文世英失踪有了点下落，原来绑匪先前也以类似的方式绑走了崔静华。令人担心的是，金旭遇上了和第一季反派李东民（李允宰 饰）有关的麻烦人物，而且预告显示绑匪会成为失踪亡灵来到村庄，弄得全村人心惶惶……



附上此集一个搞笑一个感动的「认女儿」片段：





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