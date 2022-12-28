朴載範確定擔任KBS音樂節目MC！接檔《柳熙烈的寫生簿》明年開播，為30年傳統節目註入新鮮血液

《柳熙烈的寫生簿》停播近半年後，KBS終於宣佈推出接檔節目，即將擔任第一季MC的人就是全能音樂人朴載範。

KBS今日宣佈製作全新音樂談話節目《The Seasons》，將在明年2月上線。 KBS近30年一直有深夜音樂節目，從1992年的《盧英心的小小音樂會》開始，陸續推出了《李文世SHOW》《李素羅的求婚》《尹道賢的情書》《李荷娜的薄荷糖》《柳熙烈的寫生簿》等等。



其中最後一檔節目從2009年開始連續播出13年、十分長壽，今年因柳熙烈深陷抄襲風波辭去主持工作，節目也從7月開始宣佈停播。 KBS傾力打造《The Seasons》，目的就在於延續深夜音樂談話節目的傳統。

《The Seasons》是KBS深夜音樂節目第一次嘗試做「年間project」，計劃在2023年做成四季形式，邀請4位擁有不同魅力的MC、以各自的名字主持節目，第一位MC就是朴載範。



朴載範出道至今15年，在歌、舞、rap、製作等各個方面都才華橫溢。 這次首度嘗試在三大台節目中擔任單獨MC，不僅以專業眼光向大眾介紹不同類型音樂，也將和多位音樂人坦誠聊天、分享共鳴。

這消息讓很多網友感到意外和期待，也不禁猜測會請哪些音樂人來做嘉賓：「好新鮮」、「期待會是什麼樣的風格」、「朴載範講話和行動都很有sense，適合這節目」、「跪求開場舞台和田中桑（*諧星金慶旭的人氣副角色）一起唱《Mommae》」、「朴載範明年還有新專輯和世界巡演，超期待」。



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