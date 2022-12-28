南宮珉確認演出《戀人》！馬不停蹄加入新劇組，睽違9年再演古裝劇且為愛情題材

南宮珉今年才帶來《千元律師》，甚至還和女友陳雅凜完成終身大事舉辦了婚禮，日前已馬不停蹄加入新劇組《戀人》。

南宮珉22日於IG發了一張有漢字及韓文「戀人」的圖，引發網友猜測指的是7月報導過的新劇《戀人》，紛紛留言詢問，不過南宮珉並未回覆，相當神秘。



26日，他終於於IG限時動態解答，直接拍攝了《戀人》首集劇本封面照及劇組識別證，還寫下「走吧！走吧！」字眼，感覺得出來加入新劇組充滿著幹勁。



韓媒‎《OSEN》已取得南宮珉經紀公司935娛樂證實南宮珉加入了《戀人》劇組，雖然還沒開拍但已進行了劇本研讀。該報導更讚嘆南宮珉今年下半年的忙碌，熱演了《千元律師》又辦了婚禮，甚至在《千元律師》劇終一個月便加入新劇組。

新劇《戀人》指在闡述朝鮮時代丙子胡亂（丙子戰爭）下的愛情故事，據傳會反覆描寫主角戀人反覆相遇又離別的情境，7月曾傳出由南宮珉和《機智醫生生活》安恩真搭檔主演，如今算是確定了男主角為南宮珉，女主角還得等待劇組正式宣布。

▼安恩真



南宮珉接演《戀人》，為睽違近9年，自2013年演出《龜巖許浚》後首次演古裝劇，期間僅在2017年《金科長》短暫演出過古裝戲碼。同時，《戀人》會是南宮珉自2018年《訓南正音》以來，首次演出愛情劇。

▼《龜巖許浚》&《金科長》



▼《訓南正音》



更多《戀人》劇情及角色設定可見： ‎〈南宮珉疑親自認證出演《戀人》！難得的古裝愛情劇，望與「秋秋」安恩真共譜愛戀〉。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞