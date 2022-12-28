[分集劇情]《禁婚令》已故世子嬪竟現身宮中！金永大龍心大亂卻發現不能沒有宮女朴柱炫 (EP5－6)

[有雷]《禁婚令》朴柱炫雖以能被死去的世子嬪附身為名而入宮，但她卻真心想幫癡情的殿下金永大走出傷痛。殿下好友金宇錫也不隱藏愛慕朴柱炫的心思，不惜與殿下大打出手，宮中謀反勢力興起，調查起朴柱炫的不明身分，甚至讓已故的世子嬪重新出現在宮中！

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《禁婚令》看殿下（金永大飾）對宮女素娘（朴柱炫飾）信賴有佳，尚膳等人索性打算讓素娘與殿下共度夜晚。但卻被殿下好友信源（金宇錫飾）二話不說把人從殿下寢宮帶走。殿下為此震怒，還與信源比試了一場，念在他仍需要信源保護素娘的安全，於是仍然將他放在原本的位置。但殿下警告信源：「要你保護她，但不可以愛上她」讓信源相當無奈。



素娘希望殿下趕緊走出陰霾，於是反問殿下到底何時感受到世子嬪的愛意？殿下百思不得其解，世子嬪除了表現出「忠心」似乎沒有表現出愛情……此時宮內開始傳出有人在夜晚看見世子嬪現身，連世子嬪的父親也在家中望見女兒的身影，最後更直接出現在殿下眼前！甚至還直接消失在水池的中央！眾人見狀都覺得不可思議，更以為看見鬼魂了。



素娘與信源以及尚宮共同調查此事，猜測該名女子應該尚未離開宮中，殿下更在士兵群中發現了她，她長得與世子嬪一模一樣，讓殿下思緒開始混亂。此時謀反的臣子更為了模糊焦點而抓走了素娘，調查發現她以假名混入宮中，也將她打得遍體鱗傷，多虧殿下與信源及時趕到而救了她一命。殿下向素娘表示，之後不會再要她讓世子嬪附身，並將素娘擁入懷中，要她以宮女身分繼續待在宮中。素娘也發現自己想待在殿下身邊……即使無緣的夫君信源一直拉住她，她最擔心的還是龍心是否安穩。



該名貌似世子嬪的女子不久後被發現陳屍宮中，當然是謀反勢力的計畫之一，而這行為也被解讀為對素娘生命將造成威脅。沒多久素娘便遭到綁架，信源與殿下正帶領著部隊前往營救…



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