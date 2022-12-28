朴载范确定担任KBS音乐节目MC！接档《柳熙烈的写生簿》明年开播，为30年传统节目注入新鲜血液

《柳熙烈的写生簿》停播近半年后，KBS终於宣布推出接档节目，即将担任第一季MC的人就是全能音乐人朴载范。

KBS今日宣布制作全新音乐谈话节目《The Seasons》，将在明年2月上线。 KBS近30年一直有深夜音乐节目，从1992年的《卢英心的小小音乐会》开始，陆续推出了《李文世SHOW》《李素罗的求婚》《尹道贤的情书》《李荷娜的薄荷糖》《柳熙烈的写生簿》等等。



其中最后一档节目从2009年开始连续播出13年、十分长寿，今年因柳熙烈深陷抄袭风波辞去主持工作，节目也从7月开始宣布停播。 KBS倾力打造《The Seasons》，目的就在於延续深夜音乐谈话节目的传统。

《The Seasons》是KBS深夜音乐节目第一次尝试做「年间project」，计划在2023年做成四季形式，邀请4位拥有不同魅力的MC、以各自的名字主持节目，第一位MC就是朴载范。



朴载范出道至今15年，在歌、舞、rap、制作等各个方面都才华横溢。 这次首度尝试在三大台节目中担任单独MC，不仅以专业眼光向大众介绍不同类型音乐，也将和多位音乐人坦诚聊天、分享共鸣。

这消息让很多网友感到意外和期待，也不禁猜测会请哪些音乐人来做嘉宾：「好新鲜」、「期待会是什么样的风格」、「朴载范讲话和行动都很有sense，适合这节目」、「跪求开场舞台和田中桑（*谐星金庆旭的人气副角色）一起唱《Mommae》」、「朴载范明年还有新专辑和世界巡演，超期待」。



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