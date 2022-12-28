南宫珉确认演出《恋人》！马不停蹄加入新剧组，睽违9年再演古装剧且为爱情题材

南宫珉今年才带来《千元律师》，甚至还和女友陈雅凛完成终身大事举办了婚礼，日前已马不停蹄加入新剧组《恋人》。

南宫珉22日於IG发了一张有汉字及韩文「恋人」的图，引发网友猜测指的是7月报导过的新剧《恋人》，纷纷留言询问，不过南宫珉并未回覆，相当神秘。



26日，他终於於IG限时动态解答，直接拍摄了《恋人》首集剧本封面照及剧组识别证，还写下「走吧！走吧！」字眼，感觉得出来加入新剧组充满著干劲。



韩媒‎《OSEN》已取得南宫珉经纪公司935娱乐证实南宫珉加入了《恋人》剧组，虽然还没开拍但已进行了剧本研读。该报导更赞叹南宫珉今年下半年的忙碌，热演了《千元律师》又办了婚礼，甚至在《千元律师》剧终一个月便加入新剧组。

新剧《恋人》指在阐述朝鲜时代丙子胡乱（丙子战争）下的爱情故事，据传会反覆描写主角恋人反覆相遇又离别的情境，7月曾传出由南宫珉和《机智医生生活》安恩真搭档主演，如今算是确定了男主角为南宫珉，女主角还得等待剧组正式宣布。

▼安恩真



南宫珉接演《恋人》，为睽违近9年，自2013年演出《龟岩许浚》后首次演古装剧，期间仅在2017年《金科长》短暂演出过古装戏码。同时，《恋人》会是南宫珉自2018年《训南正音》以来，首次演出爱情剧。

▼《龟岩许浚》&《金科长》



▼《训南正音》



更多《恋人》剧情及角色设定可见： ‎〈南宫珉疑亲自认证出演《恋人》！难得的古装爱情剧，望与「秋秋」安恩真共谱爱恋〉。

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