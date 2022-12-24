南宮珉疑親自認證出演《戀人》！難得的古裝愛情劇，望與「秋秋」安恩真共譜愛戀

南宮珉主演的《千元律師》上個月才終映，，他22日於個人IG似乎透露了新劇為《戀人》。

南宮珉日前於IG發布了一張照片寫著漢字「戀人」，由於7月時曾有媒體報導其有望與安恩真合演MBC新劇《戀人》，因此照片引發了網友強烈的好奇心，紛紛留言詢問他照片是否為劇本封面、是否暗示了新劇就是《戀人》，不過南宮珉並未回覆網友，相當神秘。

根據《YTN Star》7月時的報導‎，南宮珉收到了MBC《戀人》邀約，而戀人的導演即和他年合作過《黑色太陽》的金成龍導演。《戀人》為古裝劇，以丙子年的朝鮮時代為背景，講述經歷過兩次失敗婚姻後宣布不婚的男子，遇見了對即便失敗還是對愛情抱有幻想的女子，閃電般墜入愛河的故事。一個是對一切充滿自信，但不知道戀愛的自己會變成怎樣的人，一個是想抓住世上所有男人的心，卻不知道真正愛的人是誰的愚蠢之人。

南宮珉收到的角色提案即男主角「李長賢」，是個突然出現在陵郡里社交界的神秘男子，由於經歷過相當大的悲劇，因此對生活中任何東西都失去興趣，後來卻被擁有強烈生命意志的女人「柳吉彩」吸引。若確定接演，《戀人》會成為南宮珉繼2013年《龜巖許浚》暌違8年多再演古裝劇。



收到女主角「劉吉彩」提案的便是安恩真。劉吉彩是回鄉的士大夫柳教淵之二女兒，以美貌和奇特的魅力稱霸陵郡里社交界，是個對於想要的東西就一定要拿到手的人。雖然劉吉彩對結婚的對象有一定的準則，但完全不符合的神秘男子李長賢卻一直映入她眼簾。安恩真曾在《屍戰朝鮮》系列古裝登場，最近上映的電影《晝盲神探》也是朝鮮時代題材。



《戀人》據傳預計在明年上半年播出，主演的訂定還得等SBS官方宣布。

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