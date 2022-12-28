帥氣美男王世子再加一！《青春月談》朴炯植神秘氣氛背影海報公開！2月6日即將首播

tvN新月火電視劇《青春月談》公開了主角王世子李煥（朴炯植飾）的主題海報。神秘的色調與獨自站在書房中微微轉身露出一點點側臉的王世子，令人好奇2月6日即將首播的劇情。

《青春月談》劇情描述被下了神祕詛咒的王世子，與一個一夕之間被指稱為整個家族殺人事件的兇嫌天才少女，兩人將展開一場青春救援羅曼史。朴炯植在劇中飾演這位被詛咒的孤獨王世子李煥，而背負著冤情的天才少女閔在伊，則是由全少妮飾演，兩人之間「非你不可」的組合，預告一場獨一無二的戀情。



在黑暗的書房裡獨自站著，看似煙霧繚繞，眼前一扇門隱約透出光線，李煥的特別書香氣質也展現在海報中，非常引人關注。獨自站在書房的李煥正被不知名的詛咒所折磨著，不知道來自何方，更不知道下詛咒的人是誰，於是他無法相信身邊任何人。海報上寫著「該相信誰，又該懷疑誰」的句子，揭露了他的內心，以及王世子的孤獨。



《青春月談》王世子李煥將試圖擺脫這不知名的神祕詛咒，面對自己的命運並找出真相，過程中除了刺激的推理追兇，更有與天才少女相遇後所展開的青春戀曲，從混亂中找尋可以相信的人事物，也將更相信自己，由朴炯植 所飾演的帥氣王世子李煥將再度受到觀眾們的矚目。《青春月談》將於2023年2月6日晚間於tvN首播。



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