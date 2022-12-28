炫彬蓄鬚美黑演特工，硬漢形象再升級！新片《玩命交涉》搭黃晸玟&姜其永解救人質，2023年初上映

前不久炫彬小鬍子+中長髮的造型驚到不少人，這次直接變成絡腮胡，真的不斷挑戰新形象啊！

犯罪動作片《玩命交涉》今日公開炫彬一組劇照，可謂是出道以來最富有挑戰性的造型。 這部片講述國情院特工和外交官在阿富汗解救韓國人質的故事，炫彬飾演專門負責中東和中亞地區事務的國情院要員「朴大植」，因有過一次解救失敗的心理陰影，行事作風十分強悍。



劇照中，炫彬出道以來首次挑戰絡腮胡形象，坐在車內的側面照可見肌肉結實的手臂，膚色也黝黑髮亮。





炫彬出道初期演都市浪漫劇居多，2017年在口碑票房佳作《機密同盟》中飾演北韓刑警「任鐵零」大獲好評，彷彿就此開闢了新戲路。



2019年與孫藝珍二度合作tvN言情劇《愛的迫降》，飾演豁出性命也要守護愛情的北韓軍官「李正赫」，一舉刷新tvN有史以來最高收視紀錄。



今年《機密同盟2》上映，炫彬再次貢獻了激烈又帥氣的打鬥戲分，亦不乏幽默魅力，令「任鐵零」成為其職業生涯經典角色之一。



這次在新片《玩命交涉》裡，炫彬與黃晸玟、姜其永首次合作，更加升級的硬漢演技引人期待。 黃晸玟飾演專門負責交涉的外交官「鄭宰浩」，希望遵循原則和程序解救人質，與炫彬產生衝突; 今年在《非常律師禹英禑》飾演「慈父上司」的姜其永搖身一變成為街頭出身、嗜好賭博和飲酒的「李奉漢」，被朴大植從監獄中撈出來擔任翻譯。





導演由《小森林》《揭密風暴》《發球線上》林順禮擔任，韓國將在明年1月18日上映，台灣上映日期定在2月3日。



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