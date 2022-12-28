帅气美男王世子再加一！《青春月谈》朴炯植神秘气氛背影海报公开！2月6日即将首播

tvN新月火电视剧《青春月谈》公开了主角王世子李焕（朴炯植饰）的主题海报。神秘的色调与独自站在书房中微微转身露出一点点侧脸的王世子，令人好奇2月6日即将首播的剧情。

《青春月谈》剧情描述被下了神秘诅咒的王世子，与一个一夕之间被指称为整个家族杀人事件的凶嫌天才少女，两人将展开一场青春救援罗曼史。朴炯植在剧中饰演这位被诅咒的孤独王世子李焕，而背负著冤情的天才少女闵在伊，则是由全少妮饰演，两人之间「非你不可」的组合，预告一场独一无二的恋情。



在黑暗的书房里独自站著，看似烟雾缭绕，眼前一扇门隐约透出光线，李焕的特别书香气质也展现在海报中，非常引人关注。独自站在书房的李焕正被不知名的诅咒所折磨著，不知道来自何方，更不知道下诅咒的人是谁，於是他无法相信身边任何人。海报上写著「该相信谁，又该怀疑谁」的句子，揭露了他的内心，以及王世子的孤独。



《青春月谈》王世子李焕将试图摆脱这不知名的神秘诅咒，面对自己的命运并找出真相，过程中除了刺激的推理追凶，更有与天才少女相遇后所展开的青春恋曲，从混乱中找寻可以相信的人事物，也将更相信自己，由朴炯植 所饰演的帅气王世子李焕将再度受到观众们的瞩目。《青春月谈》将於2023年2月6日晚间於tvN首播。



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