[分集劇情]《災後調查日誌》金來沅遲來7年的救援！結局換來珍島犬深深心痛自責〜遲來的LoveLine展開了嗎(EP11)

[有雷]《災後調查日誌》劇情只剩一集，不斷從中作梗的父親也終於讓金來沅面臨停職處分，而他在救出糾結心中多年的懸案人質賢書後，竟陷入自責而想離開警界！而消防隊孫浩俊緊抱孔升妍，她卻向金來沅告白…

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《災後調查日誌》劇情回到珍島犬陳浩介（金來沅飾）最介意的失蹤女孩賢書，她所被囚禁的位置其實就在陳浩介的家附近，但是七年來卻一直無法被尋獲……她意識模糊被送來急診室，看見醫護人員後卻大動作反抗，原來其中一位男護士竟然就是綁架囚禁她的兇手慶俊……



慶俊不斷觀察著住在附近的女孩賢書，賢書總會找刑警陳浩介搭話，在他抓到犯人時送上一隻紙鶴，讓慶俊十分嫉妒。賢書發現有人在她家門口放了洋裝、女鞋、女性衛生用品等，曾經急著向珍島犬投訴自己遭人跟蹤，不過當時的珍島犬並不以為意，就連賢書打電話給他，他也因為正在車陣中執勤而選擇不接電話，沒想到也因此錯失了能夠營救賢書的關鍵機會。



時隔七年，珍島犬總算與凶手面對面，還用盡全力將他打得鼻青臉腫，幸好道鎮（孫浩俊飾）適時勸阻，不過當珍島犬來到醫院探望賢書時，賢書忘了照顧自己的奶奶，卻記得陳浩介巡警，還用充滿恨意的眼神問他「你當時為何不接我電話？」畢竟歹徒當時給了她一次逃脫機會，若珍島犬曾正視她的求救，那麼可能不會讓她落得如此悲慘的下場。



陳浩介聽了相當自責，除了被父親阻擋進而被革職外，竟自行遞出了辭呈，表達想離開現在的環境。消防隊推土機道鎮，對自己一直喜歡著的隊員宋雪（孔升妍飾）表達自己的心意，緊緊抱住了她希望她一定要平安無事的下班，不過宋雪卻掛念著行蹤不明的珍島犬，還對珍島犬告白，說自己已找到最重要的那個人……劇情僅剩下一集，遲來的Love Line會有結果嗎？策畫整起縱火案的真兇尚未露面，他似乎策劃了更大型的事故等待珍島犬…



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