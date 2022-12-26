頻陷失言爭議？DinDin《2022 KBS演藝大賞》得獎感性表示：謝謝兩天一夜班底、提及金宣虎再引兩派爭論！

一波未平一波又起.....

韓國歌手DinDin除了歌唱事業之外，近來在綜藝的表現更是為人所知。憑藉超快反應與爆笑發言，是眾人認為的開心果，不只時常作為嘉賓出演節目，目前也是《兩天一夜4》班底，然而近來卻頻引起失言爭議。



先前世足賽事中，由南韓名將孫興慜領軍的南韓隊伍獲得全國性關注！今年南韓獲得前所未有的表現、讓國民直呼：超感動！然而DinDin在賽事進行中，突然說：大家都認為這次我們會進16強，這很荒唐。對大家把這場賽事當成許願池感到煩、不認為會闖入16強的爆炸性言論引起反彈，而後本人也出面道歉，才讓事件落幕。



在近日舉行的《2022 KBS演藝大賞》中，DinDin拿下實境綜藝類獎項，在台上感謝《兩天一夜》班底同伴：謝謝，還有宣虎。一番言論又引起爭議，金宣虎先前因私生活爭議而自節目下車、以表達歉疚之心，之後證實清白也在最近回歸演藝圈獲得熱烈歡迎。而DinDin在台上提起已下車的金宣虎，掀起兩派爭論。有人質疑「為何要特意提及已下車班底？」、也有人認為「DinDin的感言沒有問題。」



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