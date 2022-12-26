两大证据直指宋仲基女友是她！《凶宅勿近》英国女演员Katy Saunders，宋仲基典礼上曾放闪

韩国今早（26日）最大娱乐新闻正是宋仲基认爱英国女友，且态度大方毫不避讳露出女友正面照（虽然戴著口罩）。在几小时后，已有追星帐号「입덕할래」疑似找出了宋仲基女友何人。

*前情提要：‎宋仲基曝新恋情爱上英国人！《财阀家的小儿子》剧组工作人员都认识，大方认爱‎

根据该帐号搜集的讯息，宋仲基女友很可能是现年38岁的英国女演员Katy Saunders（凯特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），大约比宋仲基大1岁，生涯曾演过西班牙传记电影《波奇亚》（2006）、英美爱情片《情欲三重奏》（2013）与鬼片《凶宅勿近》，不过现职英语教师。

两大证据是，今年9月举行的2022 APAN Star Awards上宋仲基以《黑道律师文森佐》获得大赏，他的感言乍听之下感谢了「Katy」、「Nara」、「Maya」和「Antes」四个人，除了Katy之外，其实Nara是宋仲基的狗狗，而Maya Antes是Katy的狗狗。

第二个证据便是两人的同框合影，可能是拍摄现场。另外有网友发布的影片中，宋仲基到海外参加某场婚礼，身旁的明显对象是Katy Saunders，据说宋仲基是参加Katy Saunders亲戚婚礼。

得知宋仲基的女友是Katy Saunders，大部分网友都相当祝福且称赞女方相当漂亮，也有网友看见宋仲基参加婚礼戴墨镜笑称「根本就是文森佐」。

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