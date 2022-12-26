演藝圈超暖！朴修弘補辦婚禮現場曝光，大咖劉在錫、姜鎬童全到場，相擁場面超溫馨～

演藝圈超暖！朴修弘補辦婚禮現場曝光，大咖劉在錫、姜鎬童全到場，相擁場面超溫馨～

明星   2022年12月26日   星期一10:22   Lorrie  

（封面圖源：TVdaily）

恭喜～～～

喜劇藝人朴修弘近日補辦婚禮，去年和小23歲女友登記結婚，朴修弘和小23歲的女友於去年登記結婚，兩人交往數年修成正果，迎來一片祝福聲。而男方先前曾在節目表示：對沒有婚禮儀式感到虧欠，於近日補辦婚禮，現場盛況也隨之曝光。

在先前驚爆被家人長期家暴，發現哥哥一家侵吞100多億韓元的財產、在尋求法律途徑時，甚至被親生父親毆打送醫，而當時還被哥哥保下鉅額保險。就算親哥做下惡劣之事，父母卻還是力挺哥哥、和朴修弘決裂，並表示反對朴修弘婚事、不會出席婚禮。

在補辦的婚禮中雖沒有家人，但是演藝圈卻有許多人到場、給予祝福。喜劇演員好友朴京林、金秀勇擔任主婚人、在現場熱情招呼客人，看起來十分為好友感到高興！

除此之外，大咖主持人姜鎬童、劉在錫等也被發現現身婚禮現場，為朴修弘相挺。雖然家庭關係破裂令人感嘆，不過演藝圈內的好友卻給足了滿滿的愛和支持，讓人覺得超暖心！

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