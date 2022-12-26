频陷失言争议？DinDin《2022 KBS演艺大赏》得奖感性表示：谢谢两天一夜班底、提及金宣虎再引两派争论！

一波未平一波又起.....

韩国歌手DinDin除了歌唱事业之外，近来在综艺的表现更是为人所知。凭藉超快反应与爆笑发言，是众人认为的开心果，不只时常作为嘉宾出演节目，目前也是《两天一夜4》班底，然而近来却频引起失言争议。



先前世足赛事中，由南韩名将孙兴慜领军的南韩队伍获得全国性关注！今年南韩获得前所未有的表现、让国民直呼：超感动！然而DinDin在赛事进行中，突然说：大家都认为这次我们会进16强，这很荒唐。对大家把这场赛事当成许愿池感到烦、不认为会闯入16强的爆炸性言论引起反弹，而后本人也出面道歉，才让事件落幕。



在近日举行的《2022 KBS演艺大赏》中，DinDin拿下实境综艺类奖项，在台上感谢《两天一夜》班底同伴：谢谢，还有宣虎。一番言论又引起争议，金宣虎先前因私生活争议而自节目下车、以表达歉疚之心，之后证实清白也在最近回归演艺圈获得热烈欢迎。而DinDin在台上提起已下车的金宣虎，掀起两派争论。有人质疑「为何要特意提及已下车班底？」、也有人认为「DinDin的感言没有问题。」



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