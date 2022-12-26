聖誕節傳來好消息！金武烈♥尹昇娥結婚7年後懷孕，超甜VLOG記錄戀愛、結婚過程

恭喜～小編又重溫一次金武烈在交往時給尹昇娥（尹承雅）的「情書」，滿滿的甜蜜！

金武烈及尹昇娥夫婦於2011年公開戀愛、2015年舉行婚禮。他們戀愛四年、結婚七年，感情依舊，時常可以在SNS上看到兩人的甜蜜合照。

而昨日（25日），也就是聖誕節這天，尹昇娥通過VLOG公開「喜訊」，目前一起照顧四隻狗狗的他們，即將迎來「新生命」，尹昇娥的肚子裡有小寶寶了！影片裡，記錄著尹昇娥與丈夫金武烈的戀愛、結婚過程，還有與寶寶的「初次見面」，真的是名副其實的「Amazing Christmas」。

還記得2020年，金武烈為宣傳電影與宋智孝一起出演JTBC綜藝《認識的哥哥》，並提及2011年在Twitter將發給當時的女友、現在的老婆的DM，「手滑」變成公開，導致戀情曝光。金武烈的「‎情書」相當感性，節目播出後還上了熱門搜索。

另外，金武烈目前正在SBS《Trolley：命運交叉點》中飾演「張佑宰」，今年還出演了Netflix《少年法庭》、Disney+《迷網追兇》、電影《政客誠實中2》等作品，還加盟‎《犯罪都市4》‎飾演繼尹啟相、孫錫求、李浚赫後的「第4位惡人」；尹昇娥近期作品則是2019年上映的電影《燦實也多福》，此前曾出演過《熊貓小姐和刺蝟》、《需要浪漫3》等。

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