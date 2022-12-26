新人演員金東輝曝心中偶像《分手的決心》朴海日前輩暖心故事：擔心他被冷落而主動安排合照位置〜

以電影《奇怪的數學家》一舉拿下最佳男子新人獎的演員金東輝，近來除了在新電影《失控正義》飾演主角朴珍榮的好朋友並有著吃重的戲份以外，還演出了在最近熱播中的電視劇《 Missing：他們存在過2》。而他也表示自己內心的模範Role Model就是演員朴海日。

演員金東輝首次入圍青龍電影獎，在頒獎現場不免感到緊張與興奮，在今年9月所舉辦的第27屆春史國際電影節，金東輝同樣獲得了最佳男子新人獎的肯定，而他也提到自己先後在春史電影節與青龍電影節遇見了前輩朴海日，而前輩的行動也令金東輝感到非常暖心與感謝。



金東輝表示，自己平時就非常尊敬朴海日前輩，不過當時在現場受到前輩的照顧更令他感謝不已。當天典禮結束後在現場拍攝團照的時候，朴海日看到金東輝一個人站在比較遠的角落，還主動上前去，悄悄話小聲地問他「要不要來站在湯唯旁邊？」金東輝說自己實在不習慣太受到關注，於是不停地擺著手直說「不用了沒關係」，而此舉也引發湯唯好奇兩人談話內容，此時朴海日向湯唯介紹說金東輝就是「New Generation」意指他是新生代後起之秀。



前輩們都說金東輝年紀還小，已經在電影界有了亮眼的表現，而總是對他說「之後會關注你的表現」讓他激動的心情溢於言表。一直以來金東輝在作品中總是透過飾演一些配角來累積自己的經驗，覺得出道這件事似乎離他有點遠。不過他的亮眼表現仍然立刻就被注意到，他表示自己常在選角的現場或拍攝現場思考自己是否準備得夠充分，無論何時總是真心對待每一部作品。而獲得了每人僅有一次機會得到的新人獎，令他感到別具意義。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞