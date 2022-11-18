《犯罪都市》不停歇！馬東石才宣布拍完第3集，隨即公開《犯罪都市4》劇本閱讀照並宣布投入拍攝！

日前馬東石才透過SNS告訴大家《犯罪都市3》已完成拍攝，今日製作公司立即公開了《犯罪都市4》的演員們參加劇本閱讀的照片，包含了主角馬東石以及金武烈、李東輝、朴志煥、李凡秀、李主儐等演員，並表示將於11月18日開始正式投入拍攝作業！

《犯罪都市4》劇情描述為了要抓到韓國國內最大的非法線上賭博組織，警方網路搜查隊成立專案小組與怪物刑警馬錫道（馬東石飾）攜手，更狡猾更難纏的壞人們，也讓這次的掃黑行動難度更高。不可取代的代表性英雄馬錫道，持續在廣域搜查隊活躍著，這次為了破獲線上非法賭博組織而與網路搜查隊合作，情蒐能力也更加升級。



本次在《犯罪都市4》擔任第四位惡人的金武烈，飾演一位由延邊出身的線上賭博組織的行動隊長「白昌基」，金武烈曾在《極惡對決》中與馬東石合作過，能夠再度與馬東石演出作品，金武烈也坦言相當開心，更表示會為《犯罪都市4》注入新能量。



片中飾演一位IT資訊天才，更是年輕的虛擬貨幣業界CEO「張東哲」一角的則是李東輝，他將展現獨特的演技與風格。而在《犯罪都市》前兩集已經相當搶鏡，備受矚目的綠葉「張夷帥」同樣繼續由朴志煥擔任演出，他這次又將如何成為馬錫道的關鍵幫手呢？



廣域搜查隊組長「張泰秀」則是由李凡秀飾演，而馬錫道最可靠的左右手「金萬載」則由演員金珉才飾演，持續帶來馬錫道的完美團隊作戰。而因演出《紙房子：韓國篇》中最美人質，以及 《醫法刑事》而備受矚目的李主儐，則在片中擔任網路搜查隊的「韓智秀」一角。而本次的導演則是從《犯罪都市》第1集就開始為本片設計精彩動作戲碼的許明行導演，與馬東石可說是相當有默契地配合。



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