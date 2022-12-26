圣诞节传来好消息！金武烈♥尹升娥结婚7年后怀孕，超甜VLOG记录恋爱、结婚过程

恭喜～小编又重温一次金武烈在交往时给尹升娥（尹承雅）的「情书」，满满的甜蜜！

金武烈及尹升娥夫妇於2011年公开恋爱、2015年举行婚礼。他们恋爱四年、结婚七年，感情依旧，时常可以在SNS上看到两人的甜蜜合照。

而昨日（25日），也就是圣诞节这天，尹升娥通过VLOG公开「喜讯」，目前一起照顾四只狗狗的他们，即将迎来「新生命」，尹升娥的肚子里有小宝宝了！影片里，记录著尹升娥与丈夫金武烈的恋爱、结婚过程，还有与宝宝的「初次见面」，真的是名副其实的「Amazing Christmas」。

还记得2020年，金武烈为宣传电影与宋智孝一起出演JTBC综艺《认识的哥哥》，并提及2011年在Twitter将发给当时的女友、现在的老婆的DM，「手滑」变成公开，导致恋情曝光。金武烈的「‎情书」相当感性，节目播出后还上了热门搜索。

另外，金武烈目前正在SBS《Trolley：命运交叉点》中饰演「张佑宰」，今年还出演了Netflix《少年法庭》、Disney+《迷网追凶》、电影《政客诚实中2》等作品，还加盟‎《犯罪都市4》‎饰演继尹启相、孙锡求、李浚赫后的「第4位恶人」；尹升娥近期作品则是2019年上映的电影《灿实也多福》，此前曾出演过《熊猫小姐和刺猬》、《需要浪漫3》等。

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