A cappella团体演唱「Kara 15年进程」，30余首歌曲包含具荷拉Solo曲，KAMILIA听了落泪

KARA 15周年之际睽违7年回归，目前已结束韩国活动至日本活动，而韩国知名A cappella（阿卡贝拉，即纯人声无伴奏合唱）团体Narin特别翻唱了KARA多首歌曲致敬KARA 15年来的出道进程，令KAMILIA感动不已。

30余首歌曲目：

1.〈If U Wanna〉

2.〈Break It〉

3.〈Secret World〉

4.〈Rock U〉&〈Good Day S2〉

5.〈Pretty Girl〉

6.〈Honey〉

7.〈Wanna〉

8.〈Mister〉

9.〈Jumping〉

10.〈Lupin〉&〈Umbrella〉

11.〈Date (My Boy)〉&〈Step〉

12.〈Dear Kamilia〉

13.〈Pandora〉

14.〈Guilty〉&〈Baekilmong〉

15.〈Secret Love〉

16.〈Wanna Do〉

17.〈Lost〉

18.〈Damaged Lady〉

19.〈Runaway〉&〈Beautiful Night〉

20.〈MAMA〉

21. 〈Mamma Mia〉

22.〈CUPID〉

23.〈Choco Chip Cookies〉（具荷拉Solo曲）

24.〈Midnight Queen〉（具荷拉Solo曲）

25.〈Hello〉（具荷拉Solo曲）

26.〈When I Move〉



此阿卡贝拉串烧包含了KARA主打、非主打歌，也有KARA共同出过的《Kara Solo Collection》成员们Solo曲，就连成员具荷拉退出KARA於日本发展的Solo曲也收录。

有粉丝感动留言：「不仅有主打歌，还唱了收录曲和Solo Collection，听到荷拉日本专辑的歌曲瞬间，流下了眼泪。谢谢你们美丽的嗓音演唱KARA歌曲串烧。」「专辑《Midnight Queen》的〈Hello〉本来是2012年左右成员们在韩国想拿来当主打歌的抒情歌，但最后告吹了，是很喜欢这首歌的荷拉亲自找作曲家拿回来唱的。」

「KARA的歌不管什么时候听都很动人，是充满能量的传奇。」「我是15年的KAMILIA，听到后面不知不觉流下眼泪，真的非常感谢。」「不大众的收录曲、solo曲、日本曲都选入，选曲很酷，还自然而然连接在一起，很有实力、很帅。」

▼具荷拉〈Hello〉



另外，韩国另一组A cappella团体Doowopsounds更早前也演唱了KARA经典串烧，人气不输上头的Narin演唱。



选曲：

1.〈Break it〉

2. 〈If U Wanna〉

3.〈Rock U〉

5.〈Good day〉&〈Pretty Girl〉

6.〈Honey〉

7.〈Same Heart〉

8.〈Wanna〉&〈Mister〉

9.〈Lupin〉

10.〈Jumping〉

11.〈Step〉

12.〈Pandora〉

13.〈Secret Love〉

14.〈Runaway〉

15.〈Damaged Lady〉

16.〈Mamma Mia〉

17.〈CUPID〉

18.〈Dear Kamilia〉

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