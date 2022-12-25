聽聞韓國麥當勞將停售蘋果派，宣美來台灣怒吃一波！另一個傷心的可能是全昭彌了

宣美昨（24）日來到台灣參加「2023台南好YOUNG耶誕跨年系列活動」表演，陪台灣觀眾過聖誕。

You looked super pretty pic.twitter.com/xNMnO5dgCk — Clare (@Clare09) December 24, 2022

有趣的是，她昨晚在表演過後於Twitter發了麥當勞蘋果派照片，一次點了三個蘋果派！讓台灣粉絲看了相當可愛，驚訝她跑到台灣竟然選擇吃全球連鎖速食店，和‎Super Junior始源情有獨鍾麻辣鍋鼎王、INFINITE L金明洙就愛逛家樂福‎有得比。



其實宣美在PO出蘋果派照的當天中午，就聽聞韓國麥當勞即將停售蘋果派特別發了一篇文，也難怪宣美下午來台灣後要「怒吃」蘋果派了。



韓國麥當勞蘋果派明年起停售，另一位傷心的肯定是全昭彌了。全昭彌2019年曾在《認識的哥哥》說道自己為了要讓蘋果派變正式商品，一個月來不停的打給麥當勞客服，只因客服告訴她「要多一點人反映才有機會」。她當時相當驕傲現在的麥當勞會賣蘋果派都是自己的功勞，誰知道3年後蘋果派又要下架了。



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