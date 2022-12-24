地下鐵突出現NCT Lucas廣告應援看板，引起廣大熱議！時隔許久再躍入大眾視線，是否能被接受？

地下鐵突出現NCT Lucas廣告應援看板，引起廣大熱議！時隔許久再躍入大眾視線，是否能被接受？

明星   2022年12月24日   星期六22:30   Lorrie  

（封面圖源：IG@lucas_xx444）

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粉絲在上月終於等來Way V回歸，許久未有團體活動的他們，一度讓粉絲擔心團體狀態、深怕是否遭到冷凍，而在成員WinWin被拍到現身韓國時，讓Way V合體消息終獲確認！最近發行新歌《Diamonds Only》，迷你專輯《Phantom》將於年底上架。

成員Lucas因爭議未加入WayV此次回歸。在2021年被爆出睡粉、劈腿多人的桃色風波外，爆料的女友更指他「私下罵隊員」、「覺得時尚資源被隊員搶走」等負面言論，一時間影響NCT團體聲譽，連原定和團員Hendery合出的作品也遭取消，本人事後在社群發表手寫道歉信，不過中、韓等地粉絲仍十分憤怒、甚至要求SM將Lucas退團。

在之後Lucas持續神隱，而先前曾在IG現身發文又引起爭議，被懷疑是否在「試水溫」以探測可否回歸？近日在地下鐵的廣告看板上，突出現為他應援的看板，消息傳到網路上引發討論！時隔許久突然出現在大眾眼前，不知道Lucas是否會重回螢光幕前？

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