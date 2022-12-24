New Balance新公開廣告宣傳照，IVE秋天校服上陣惹網議：想叫歐膩？！前輩感太強讓人想依偎～

秋天粉站出來！

今年是屬於大勢女團IVE的一年！新歌一發行就橫掃一位，在最近的年末頒獎更是焦點，拿下MMA大賞、MAMA獎項等肯定之外，專輯銷量為KPOP專輯中第二名、超越許多前輩，而團體僅出道不到一年，完全是真正的怪物新人！



在團體裡成員張員瑛雖常是大眾熱議焦點，然而最近大家也開始注意到秋天的迷人之處！先前網友發現，在歌曲《After LIKE》中秋天被分配的段落雖然短暫，但是她卻把這部分轉變成killing part、反倒讓人印象深刻！



秋天的冷系外貌與氣質，讓她看起來神秘感十足，在忙內leeseo旁邊、更有姐姐的感覺！在今年MAMA典禮上拿下大賞時，leeseo發表可愛的感言、最後卻害羞的躲到秋天姐姐背後，除了讓人感受到忙內的可愛，不少人也提到：秋天超像霸氣會保護人的姐姐！



今年New Balance廣告邀來拍攝新系列宣傳照，穿上校園制服的秋天演繹青春學生穿搭，散發年輕活力的女學生感！不過有許多人表示，秋天看起來超有歐膩的可靠感覺？前輩感十足！然而她還只是2002年出生的寶寶啊！



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