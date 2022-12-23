Apink主唱、實力派女歌鄭恩地相隔3年重返香港開唱：門票1月5日公開發售！

Apink的主唱鄭恩地相隔3年，將在明年再度來港舉行個人演唱會！

尚典娛樂集團有限公司(REG)宣佈鄭恩地將於2023年2月5日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG。票價分為港幣$1,588(VIP)、$1,188、$888及$588，將於 2023年 1月5 日（星期四）經由快達票作公開發售。凡購買$1,588(VIP)門票的觀眾，將可以參觀綵排；購票的觀眾則可獲得香港場限定小卡。



出道十一年的鄭恩地除了是韓國女子組合Apink的主唱外，也是眾所周知的實力派女歌手，至今已推出了五張個人專輯。上月，她發行首張翻唱專輯《log》，以聲音超越世代的鴻溝，重新詮釋Buzz、金光石、YB等前輩的經典名曲，為觀眾帶來全新的聽覺饗宴。該碟橫掃韓國主要音源排行榜前十，展現了鄭恩地強大的歌唱實力。



鄭恩地亦剛於本月10日和11日連續兩天在韓國舉行個人演唱會[Travelog]，2場門票於5分鐘內火速售罄。今次香港場將延續韓國場的概念，以向人生這一漫長的旅行傳達小小的安慰和問候為主題，鄭恩地期望與香港歌迷一起再次創造美好的回憶。

售票詳情：2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

日期： 2023年2月5日（星期日）

時間： 晚上7時

地點： 九龍灣國際展貿中心匯星

門票： 港幣$1,588(VIP*)、$1,188、$888及$588元（全場座位）

*凡購買$1,588(VIP)門票的觀眾將可參觀綵排，而購票的觀眾則可獲得香港場限定小卡。

門票將於2023年1月5日（星期四）上午10時於快達票公開發售 (包括快達票票房、D．Park愉景新城、K11 Select)。

購票熱線： 31 288 288

網上購票： www.hkticketing.com

**快達票將額外收取每張門票的顧客服務費

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