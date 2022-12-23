Apink主唱、实力派女歌郑恩地相隔3年重返香港开唱：门票1月5日公开发售！

Apink的主唱郑恩地相隔3年，将在明年再度来港举行个人演唱会！

尚典娱乐集团有限公司(REG)宣布郑恩地将於2023年2月5日假九龙湾国际展贸中心汇星举行2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG。票价分为港币$1,588(VIP)、$1,188、$888及$588，将於 2023年 1月5 日（星期四）经由快达票作公开发售。凡购买$1,588(VIP)门票的观众，将可以参观彩排；购票的观众则可获得香港场限定小卡。



出道十一年的郑恩地除了是韩国女子组合Apink的主唱外，也是众所周知的实力派女歌手，至今已推出了五张个人专辑。上月，她发行首张翻唱专辑《log》，以声音超越世代的鸿沟，重新诠释Buzz、金光石、YB等前辈的经典名曲，为观众带来全新的听觉飨宴。该碟横扫韩国主要音源排行榜前十，展现了郑恩地强大的歌唱实力。



郑恩地亦刚於本月10日和11日连续两天在韩国举行个人演唱会[Travelog]，2场门票於5分钟内火速售罄。今次香港场将延续韩国场的概念，以向人生这一漫长的旅行传达小小的安慰和问候为主题，郑恩地期望与香港歌迷一起再次创造美好的回忆。

售票详情：2023 JEONG EUN JI CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

日期： 2023年2月5日（星期日）

时间： 晚上7时

地点： 九龙湾国际展贸中心汇星

门票： 港币$1,588(VIP*)、$1,188、$888及$588元（全场座位）

*凡购买$1,588(VIP)门票的观众将可参观彩排，而购票的观众则可获得香港场限定小卡。

门票将於2023年1月5日（星期四）上午10时於快达票公开发售 (包括快达票票房、D．Park愉景新城、K11 Select)。

购票热线： 31 288 288

网上购票： www.hkticketing.com

**快达票将额外收取每张门票的顾客服务费

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