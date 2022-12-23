《財閥家的小兒子》會長宅邸「正心齋」超氣派，取景地實為韓國總統別墅、人稱「釜山青瓦台」

最近JTBC年度人氣劇《財閥家的小兒子》好評不斷，除了宋仲基、李星民等一眾主角和配角的精彩演技，會長陳養喆的豪宅「正心齋」也引起關注，其實取景地曾經是總統專用別墅！

《財閥家的小兒子》講述生活在現代的員工被財閥家殺害後作為財閥家小兒子重生，一步步篡奪家族財產的復仇故事。 劇中順洋集團老會長陳養喆居住在名為「正心齋」的古典豪宅，氣派的藍色大門、鬱鬱蔥蔥的庭院、紅磚青瓦的建築物，無不彰顯出主人的富貴身份。



雖然劇中故事幾乎都發生在首爾，但實際上「正心齋」的取景地是在釜山。 這座建築修建於韓國前總統全斗煥執政的第五共和國時期、1985年竣工，最初是作為總統南下時別墅，有「地方青瓦台」、「釜山青瓦台」之稱。 耗資41.57億韓元，佔地規模1萬8015平方米、總樓地板面積2437平方米，單是樹木就有2萬3千棵。



後來作為釜山市長官舍使用至2020年，直到上任釜山市長吳巨敦下臺。 接任市長朴亨埈決定不在此居住，而是將其重新裝潢改造為演講、展覽、公演空間，預計2024年1月向公眾開放。



《財閥家的小兒子》導演在全國尋找80、90年代豪宅時一眼就相中這裡，稱和他心中想像的「正心齋」完全一樣。 劇中陳養喆在蓮池邊餵魚、陳導俊在庭院中讀書等等都是在此原樣取景，唯一修改的地方是用CG給建築屋頂加上青色瓦片，大家有發現嗎？



因為外形頗有品位又基本處於閒置狀態，最近成為影視作品熱門取景地。 除了《財閥家的小兒子》之外，朱智勛和韓孝周主演的Disney+新劇《支配物種》也於本月開始在這裡拍攝，去年9月曹政奭和李善均主演的電影《幸福國度》、今年3月JTBC電視劇《雪降花》也都能看到這座建築的影子，據悉明年還有一兩部作品打算來這裡拍攝，讓人十分期待。





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