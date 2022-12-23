HOOK不服氣再發長文槓上李昇基！「並無騙取應支付給藝人的收益…望法律公正判決」

日前風波不斷的李昇基與前所屬公司HOOK娛樂，繼李昇基發文表達會將延遲返還的收入全額捐出，並尋求法律途徑透明處理此事之後，HOOK也不甘示弱以長長的貼文發表立場，表示公司並未騙取應支付給藝人的收益。

23日HOOK娛樂發表公開聲明，內容提到「HOOK騙取旗下藝人的部份收益並不是事實」，也表示李昇基透過法律代理人所發表的內容，指出經紀公司吞掉了代理的費用，只是他單方面的主張，仍須在法律相互提出爭執，因此保留了發表立場。並表示雖然不是故意的，但對李昇基音源結算被遺漏的部分造成傷害，真心向他道歉。但現在不該忽視把未經確認的事實，包含波及到其他藝人們，造成輿論的現象。



HOOK也提到，盲目地洩漏並與別人分享公司的機密事項，並且只根據自己的解讀來進行舉報，就認為是事實而混淆的前HOOK職員，一同這樣單方面的主張連反駁的機會都不給，就刊登出這樣的報導，對此深表遺憾。HOOK也提出了不同立場說明廣告代理手續費的分配，「2015年左右之後，HOOK與李昇基先生的收入分配過程，完全沒有扣除代理手續費。」強調這個事實。



他們也強調這次向李昇基結算並支付了音源、唱片收入，2015年以前的廣告收入也重新計算，並不是因為承認了騙取費用的事實。而重新計算時，實際必須支付給李昇基的費用，更通報了有不當支付的部分，也正在準備提出不當利益的返還請求。HOOK更提到：「由於李昇基目前也正在針對相關問題提出刑事訴訟，希望之後能夠以法律做出公正的判決。」看來兩方的混戰才正要展開。



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