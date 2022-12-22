[影片]姜河那日文也會通！與日本人氣網紅柴柴daifuku相遇了！光一個自拍場面就失控了〜

演員姜河那應日本時尚雜誌之邀前往拍攝畫報，還錄下了影像專訪，訴說在日本最棒的三件事。第一項就是與一隻可愛的人氣網紅柴犬daifuku見面！愛狗的姜河那跟超熱情的柴柴玩起來簡直太失控了！要拍下一張完整的自拍竟然成為不可能的任務！

首先姜河那表示相當開心能夠與日本人氣柴犬daifuku合作，愛狗的他已經迫不及待要見到柴柴了。他提到自己小時候也滿喜歡貓咪的，但隨著年紀的增長可能有些過敏狀況產生，讓他只好放棄了養貓，現在家中媽媽還有養狗，而他自己也非常喜歡狗狗。姜河那用流利的日語要他坐下，聽得懂的daifuku讓他非常驚訝，不過下一秒鐘daifuku就馬上飛撲向他手中的零食。



姜河那自己覺得像什麼動物呢？他的回答是「熊」因為他常常宅在家不出門。跟daifuku玩得超開心，到了合影留念的時刻，沒想到為了拍一張自拍都很困難！daifuku一直撲倒姜河那，或是一直想朝他的臉上舔一舔，最後終於拍出超搞笑的自拍照！



接下來姜河那還挑戰了日本的三種不同口味清酒，而他的任務是必須猜出哪一杯是價格最便宜的。他也表示雖然自己酒量不好，但平時心情好的時候還是會喝上一兩杯日本酒的。他仔細觀察了面前的三杯酒，還拿起來聞了一下但是覺得都很接近。但是一喝下去就知道不同，他選擇第一杯酒精最強的認為是最便宜的，還依序排出他心目中的價位，沒想到一次Bingo！答案公布後他還感到相當不可置信！



最後他也挑戰了日本懷舊玩具，包含了沙包、劍玉跟不倒翁木頭槌等等，也介紹了自己最新演出的作品《謝幕：樹立而死》。最後他也用流利的日語向日本觀眾們問候〜



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