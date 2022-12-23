《財閥家的小兒子》劇組聚餐宋仲基負責烤肉～不過，少了一位重要人物！

收視率破20%的爆款韓劇《財閥家的小兒子》劇組聚餐啦。

《財閥家的小兒子》以6%的收視率開播，每集幾乎都在刷新自身紀錄，上週播完直接衝到了jtbc收視率排行榜亞軍，與冠軍《夫妻的世界》僅相差3.5%，本周該劇即將落幕，相信收視率還有攀升。

前段時間劇組一起聚餐，「順洋家」二兒子陳棟基（趙漢哲 飾）曬出了現場照，眾人圍坐在一起吃飯、喝酒，氣氛非常熱烈。 宋仲基、申賢彬、鄭惠英、金炫、金南喜、金信祿、徐在熙、金榮在、鄭熙泰等主要角色都出現在了照片裡。 在「順洋家」里是忙內的宋仲基在戲外也做著忙內的事情-烤肉。 之前飾演「姑父」的金度賢也公開過劇組聚餐的照片，當時還寫道：「吃烤肉的日子，導俊請客的日子」。



細心的網友發現，兩次聚餐都少了「順洋家」的主軸——爺爺李星民，另大家十分好奇「陳養喆」到底去哪兒了，還模仿爺爺的語氣留言「這肉能當錢用？」。雖然《財閥家的小兒子》的男主角是宋仲基，但飾演爺爺的李星民卻牢牢掌握住了觀眾們的心，被讚是全劇的靈魂，把初代財閥角色演繹得淋漓盡致，塑造出了一位可敬可愛，時而又可恨可憐的老人形象。 韓劇史上有不少財閥爺爺，但只有李星民才讓觀眾們覺得他就是財閥本人。 當陳養喆下線時，引得觀眾集體難過。

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