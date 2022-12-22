[影片]姜河那日文也会通！与日本人气网红柴柴daifuku相遇了！光一个自拍场面就失控了〜

演员姜河那应日本时尚杂志之邀前往拍摄画报，还录下了影像专访，诉说在日本最棒的三件事。第一项就是与一只可爱的人气网红柴犬daifuku见面！爱狗的姜河那跟超热情的柴柴玩起来简直太失控了！要拍下一张完整的自拍竟然成为不可能的任务！

首先姜河那表示相当开心能够与日本人气柴犬daifuku合作，爱狗的他已经迫不及待要见到柴柴了。他提到自己小时候也满喜欢猫咪的，但随著年纪的增长可能有些过敏状况产生，让他只好放弃了养猫，现在家中妈妈还有养狗，而他自己也非常喜欢狗狗。姜河那用流利的日语要他坐下，听得懂的daifuku让他非常惊讶，不过下一秒钟daifuku就马上飞扑向他手中的零食。



姜河那自己觉得像什么动物呢？他的回答是「熊」因为他常常宅在家不出门。跟daifuku玩得超开心，到了合影留念的时刻，没想到为了拍一张自拍都很困难！daifuku一直扑倒姜河那，或是一直想朝他的脸上舔一舔，最后终於拍出超搞笑的自拍照！



接下来姜河那还挑战了日本的三种不同口味清酒，而他的任务是必须猜出哪一杯是价格最便宜的。他也表示虽然自己酒量不好，但平时心情好的时候还是会喝上一两杯日本酒的。他仔细观察了面前的三杯酒，还拿起来闻了一下但是觉得都很接近。但是一喝下去就知道不同，他选择第一杯酒精最强的认为是最便宜的，还依序排出他心目中的价位，没想到一次Bingo！答案公布后他还感到相当不可置信！



最后他也挑战了日本怀旧玩具，包含了沙包、剑玉跟不倒翁木头槌等等，也介绍了自己最新演出的作品《谢幕：树立而死》。最后他也用流利的日语向日本观众们问候〜



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