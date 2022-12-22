NewJeans新歌《Ditto》抄襲《無限挑戰》？ 導演借《無挑》台詞機智回應，網友自製「原版MV」引爆笑

女團NewJeans本月20日公開新歌《Ditto》後引起大量關註，不少網友PO文表示MV看起來似曾相識、並截圖「原版」畫面進行對比，很快MV導演親自出來回應了！

《Ditto》MV裡，朴持厚飾演的少女經常用攝影機拍攝NewJeans成員，鏡頭裡的五個人打打鬧鬧，畫面充滿復古感性。 網友說的「被抄襲對象」就是MBC綜藝《無限挑戰》2011年的野遊會篇，當時鄭亨敦舉著幾乎一模一樣的攝像機，鏡頭中劉在錫等人也是同樣的打打鬧鬧，相似度超高XD







其實這是《無挑》粉絲的一種文化「無所不有的無挑」，可以理解為在所有新發生的事件中尋找無挑的影子、認為無挑早已預言了一切，並不是真的說NewJeans抄襲啦~

不過MV導演、廣告電影製作公司「海豚誘拐團」創立者申宇錫導演還是立即回應表態！他在IG Story分享網友做的對比圖，留言說：「在此澄清絕不是抄襲。 即便部份場面有所相似，也希望大家以類型的相似性來理解，謝謝。」 不久後又發了一條Story：「只是開個玩笑，結果收到很多應援的DM，回不過來了啊。」



最妙的是，導演那句「類型的相似性」都是來自《無挑》，更讓網友笑翻：「《無挑》真的預見了一切」、「《無挑》的感性果然不一般！」



還有人用《無挑》片段跟NewJeans的新歌進行混剪，被戲稱是原版MV：「那些年，我們都是NewJeans...」、「跪求完整版」、「看了《Ditto》MV解析後更有感觸，當年真的每周都在期待《無挑》」、「《無挑》陪我度過20代」、「無Jeans讓人瘋狂」。



▽NewJeans《Ditto》MV：



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