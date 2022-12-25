首爾又多一處打卡新地！在這裡喝咖啡有穿越回60年前的感覺XD

這家咖啡店喝出了劇場的感覺！

首爾東大門裡藏著一個本地人非常喜歡的市場-慶東菜市場，賣著各種新鮮海產品、瓜果蔬菜、藥材等，原本是阿澤西、阿祖瑪們最愛聚集的熱門場所，最近卻成了MZ世代（1980-2000年代出生的人）的火爆打卡點，只因這裡生出了一家星巴克。



你可能要說星巴克咖啡店滿大街都是，為何慶東菜市場里的這家就能成為熱門呢？ 那是因為它改建自一座有著60多年歷史的劇場「慶東劇場」。 從1960年代建成起，慶東劇場一直肩負著當地居民文化傳播的重任，但隨著時代的發展、社會的進步，新生劇場越來越多，慶東劇場逐漸蕭條，最終被廢棄。 這次被星巴克看中，直接保留了原有劇場的結構，改建成了充滿復古氣息的「慶東1960」專門店，希望能吸引到更多的年輕人前往。



1960店維持了舊劇場的格局，座位改成了樓梯式，一層高於一層，整齊地擺放著桌椅。 天花板也別有風格，能夠清楚地看到木質結構，復古的同時又帶了一些現代工業氣息。 既然是劇場式空間，怎麼能少了表演舞台呢？ 店鋪最前方專門設立了表演空間，據說將會定期邀請藝人來演出，一邊喝咖啡一邊欣賞演出，要多愜意有多愜意。



可能有人會說這樣的設計對於殘障人士、老年人來說太過不方便，1960店也考慮到了這一點，在賣場外側安裝了電梯，方便有需要的人進出，非常的貼心。



穿越了60年的老劇場在2022年「復活」，成為了年輕人最新打卡地，來韓旅行的小夥伴不要錯過哦！



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