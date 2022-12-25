2PM玉澤演po照、和眾成員現身老闆朴軫永演唱會幫應援～粉絲急喊：2PM何時完整體回歸？

超期待呀！

韓國人氣2PM以「野獸偶像」的獨特風格，成為二代團中的經典。2008年以《10分滿分的10分》出道一夕爆紅，成員Jun. K、Nichkhun、澤演、祐榮、俊昊及燦盛，全員高顏值、有如可愛大狗狗的男生感，但是卻有超暴力肌肉身材，深深俘擄廣大女性的心！後續的《Heartbeat》、《Without U》、《Hands Up》都讓團體走向高峰。



然而團體在前幾年起面臨下滑期，許多新人偶像團體紛紛出道，讓2PM關注度一度不如以往。然而在去年因為成員俊昊的《My House》直拍重新被挖出，讓團體再獲大量討論，不少人直呼：這樣的超MAN感讓人又再重新入坑！



如今成員玉澤演、俊昊轉往男演員之路前進，俊昊更因《衣袖紅鑲邊》奪下百想視帝！玉澤演近年則以《黑道律師文森佐》、《BLIND局中人》中精湛的演技備受矚目。最近他在社群上PO出和成員Jun. K、Nichkhun、祐榮的合照，粉絲發現原來他們去看老闆朴軫榮的演唱會、在台下應援啦！久違的合照讓粉絲表示：「好想念你們！」、「2PM forever！」



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