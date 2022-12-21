南柱赫新劇《Vigilante》戲份殺青～正在等待入伍通知書中！

人氣演員南柱赫近況曝光。

據JTBC獨家報導稱南柱赫已結束一切計畫內的工作，正在等待入伍通知中。南柱赫入伍前拍攝的最後一部作品是《Vigilante》（暫名：非法正義），據悉他已於上周完成了自己的所有戲份。 而早前就傳出他12月要入伍的消息，現在離2022年結束剩下不到兩周，南柱赫正在等待入伍通知書中。

隨後南柱赫所屬經紀公司表示準確入伍時間尚未決定，南柱赫還處在等候的狀態，經紀公司內部人士透露：「一直沒拿到入伍通知書，12月入伍可能會變得有些困難，這之後沒有給他安排其他工作，入伍前他會有一段個人準備時間。 」



1994年出生的南柱赫從出道開始履歷就很耀眼，先後出演了《學校2015》、《乳酪陷阱》、《月之戀人》等熱播劇，之後憑藉《舉重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up》中的男主角形象圈粉無數。 今年2月開播的《二十五，二十一》讓南柱赫人氣實現大攀升，演技精進不少的他備受觀眾好評。



但《二十五，二十一》殺青之後，南柱赫陷入校暴爭議中，自稱是他同學的網友在網路上爆料初、高中時期南柱赫與不良學生一起玩，經常霸凌他人。 隨後經紀公司火速回應「向演員本人確認過了，相關內容完全不是事實」。沒過多久D社出手了，採訪了南柱赫20多位同學與老師，得到的結論一致是「根本沒這回事」，為他洗清了校暴的冤屈。不過自從爆出相關消息之後，南柱赫也變得低調起來，安靜地拍攝《Vigilante》（暫名：非法正義）。

此外，將在南柱赫入伍之後才開播的《Vigilante》（暫名：非法正義）改編自金奎三作家的同名網漫，講述了在審判逃避法網的惡人們的Vigilante成為了一種社會現象的情況下，廣域調查隊的調查官對此進行追蹤的故事。除南柱赫之外，劉智泰、李浚赫也傾力加盟。



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