性感「具氏」孫錫久轉行警察？Disney+《地下菁英》對決「老戲骨」崔岷植，砸重金還原賭場黑暗面

Disney+獨家原創播出好劇不斷，最近再端出人氣火爆的「具氏」孫錫久重返小螢幕！39歲的孫錫久可說是高質量劇王，新劇《地下菁英》中，他褪去黑幫老大的色彩，成為一位勇於出生入死的警察。該劇也被韓媒譽為能夠致敬黑幫經典電影《教父》（The Godfather）之作。另一位「教父等級」的主角，則找來睽違26年重返小螢幕的崔岷植。王對王的精采飆戲，光用想的就超精彩！往返菲律賓與韓國兩地拍攝，斥資鉅額拍攝預算，規格比擬電影等級，身為韓劇迷的你，千萬不能錯過這部年末巨獻！



首集就有大場面？



《地下菁英》尚未開播話題就不斷，日前主角群舉辦線上記者會，孫錫久受訪時透露，當時跟崔岷植拍攝的首場戲就讓他難以忘懷。「前輩（崔岷植）演技太自然又真實了，甚至我完全不知道他已經開始在演，這種感覺是我從影來第一次感覺到，非常震撼！」。此外該劇還找來《魷魚遊戲》中令人害怕的反派許誠泰、以及《請回答1988》李東輝兩大戲骨加盟。更請到曾執導過《犯罪都市》精彩動作戲暴紅的新人導演的姜允成執導。2017年《犯罪都市》上映後，票房賣破15.5億台幣，讓「黑幫專業戶導演」姜允成擦亮招牌，也讓《地下菁英》未演先轟動。

孫錫久逃不掉的動作戲



從《犯罪都市2》到《我的出走日記》，再到新劇《地下菁英》，孫錫久似乎與動作戲斷不開連結。尤其在本劇中又需要追蹤狡猾又富有的車武湜，他可說是吃盡苦頭！不管是馬路上帶槍狂奔、還是真實度極高的荷槍實彈展開攻堅，都能看出他在這次的動作片上下足苦心。應該還有不少人記憶猶新，他在《犯罪都市2》上裸的海報照，究竟在這次的《地下菁英》中，會不會又給粉絲一點點福利呢？

《教父》迷也會喜歡的《地下菁英》



靠著《犯罪都市》爆紅的新人導演姜允成，時隔5年再度以黑幫美學重回影迷面前。跟經典劇《教父》一樣，沒有廉價犯罪、沒有無辜受到牽連的平民。劇情專注在車武湜這位角色的潮起潮落。車武湜從小家庭經濟不佳，因緣際會走上賭場之路，沒想到在人生開始順遂時，竟被捲入一起兇殺命案，人生再次跌入谷底？！這一切到底是命運的安排，還是有人為了錢殺紅眼故意陷害？想要在黑暗中繼續存活，性命就是唯一籌碼。彷彿「教父」維托柯里昂所說的「Every man has one destiny.」（每個人只有一種命運），人可以平淡過一生，也可以選擇讓生命再度沸騰。也期待在姜允成導演的鏡頭下，精彩的犯罪動作片又會以何種形式出現。

許城泰跟李東輝的意外關聯



相信大家一看到許誠泰，就能立刻聯想到這位在《魷魚遊戲》中是飾演反派的張德秀。堪稱是「反派專家」的許誠泰，在《地下菁英》一樣飾演箝制車武湜的反派勢力。另外從《請回答1988》打開知名度的李東輝，則是飾演車武湜的左右手。儘管兩人在劇中對手戲不多，但其實戲外卻有意外關聯！同樣靠《魷魚遊戲》爆紅的28歲女主角「姜曉」鄭好娟，其實是李東輝交往6年的女友。從魷魚遊戲到地下菁英，許、鄭、李三人的意外關聯也讓人期待地下菁英裡面的故事發展與精彩的演出！



Disney+ 獨家播出《地下菁英》12月21日首播一次3集，之後每周三下午4:00 上架新集數

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