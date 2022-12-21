南柱赫新剧《Vigilante》戏份杀青～正在等待入伍通知书中！

人气演员南柱赫近况曝光。

据JTBC独家报导称南柱赫已结束一切计画内的工作，正在等待入伍通知中。南柱赫入伍前拍摄的最后一部作品是《Vigilante》（暂名：非法正义），据悉他已於上周完成了自己的所有戏份。 而早前就传出他12月要入伍的消息，现在离2022年结束剩下不到两周，南柱赫正在等待入伍通知书中。

随后南柱赫所属经纪公司表示准确入伍时间尚未决定，南柱赫还处在等候的状态，经纪公司内部人士透露：「一直没拿到入伍通知书，12月入伍可能会变得有些困难，这之后没有给他安排其他工作，入伍前他会有一段个人准备时间。 」



1994年出生的南柱赫从出道开始履历就很耀眼，先后出演了《学校2015》、《乳酪陷阱》、《月之恋人》等热播剧，之后凭藉《举重妖精金福珠》、《耀眼》、《Start-Up》中的男主角形象圈粉无数。 今年2月开播的《二十五，二十一》让南柱赫人气实现大攀升，演技精进不少的他备受观众好评。



但《二十五，二十一》杀青之后，南柱赫陷入校暴争议中，自称是他同学的网友在网路上爆料初、高中时期南柱赫与不良学生一起玩，经常霸凌他人。 随后经纪公司火速回应「向演员本人确认过了，相关内容完全不是事实」。没过多久D社出手了，采访了南柱赫20多位同学与老师，得到的结论一致是「根本没这回事」，为他洗清了校暴的冤屈。不过自从爆出相关消息之后，南柱赫也变得低调起来，安静地拍摄《Vigilante》（暂名：非法正义）。

此外，将在南柱赫入伍之后才开播的《Vigilante》（暂名：非法正义）改编自金奎三作家的同名网漫，讲述了在审判逃避法网的恶人们的Vigilante成为了一种社会现象的情况下，广域调查队的调查官对此进行追踪的故事。除南柱赫之外，刘智泰、李浚赫也倾力加盟。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻