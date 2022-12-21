《財閥家的小兒子》第14集中有兩次穿幫！韓國觀眾：你可是順洋集團啊，怎麼能犯這種低級錯誤XD

人氣韓劇《財閥家的小兒子》被觀眾們發現了小小的漏洞。

宋仲基、李星民攜手主演的《財閥家的小兒子》以6%的收視率開始，播到第14集直接暴增到了24%，人氣之火爆不容小覷。 前幾日第14集播完之後就有韓國觀眾發現劇情中有穿幫鏡頭，引得大批網友在網上討論。

第14集中，陳導俊（宋仲基 飾）看到爺爺、順洋集團會長陳養喆（李星民 飾）留給自己的遺言，傷心得痛哭流涕。 導俊發現李室長給的信件中夾著一個USB，插入電腦之後發現原來是爺爺親自為他錄製的遺言影片，那句「我的寶貝孫子」不僅另陳導俊大哭不止，也感染了所有觀眾，從私生子的兒子，到爺爺的乖孫，爺孫倆的感情是在一朝一夕相處中累積起來的，爺爺從內心認可了導俊的存在和能力 。



相關鏡頭播出後就被不少網友指出「不符合時代背景」。 陳養喆的人物雕塑上標記著他的死亡年度為2002年，而按照當時電腦科技的發展程度來看，可使用的存儲工具應該是CD，因此觀眾表示「現代的USB不應該出現在那個時候，略顯尷尬」。（有沒有懂行的小夥伴給大家科普一下USB的發展史，到底是哪一年發明並被廣泛使用的！！！）



另外秘書室長李恆材（鄭熙泰 飾）交給陳導俊的秘密資金文件也被鷹眼觀眾發現有錯誤。 李恆材稱「這是陳養喆會長費盡心血準備的秘密資金帳簿」，裡面有6億美金，文件上印著「Micro Project」的字樣，還透露順洋家沒有一個人知道這筆錢的存在，是不會牽扯到贈與稅、繼承稅的完美秘密資金。 當有網友放大文件內容時，卻發現文件上的英文名字是順洋集團秘書室職員「金周聯」，以及飾演「金周聯」的扮演者許正道的本名。 作為大韓民國頂級財閥順洋集團，甚至連「secretaries」都沒有拼對，少了一個「e」。



當然這些小小的瑕疵並不影響劇情的發展與觀眾們的投入，反倒從側面證明觀眾們入戲很深，細細研究每一個鏡頭，自主創造出了各種關於電視劇的TMI（笑）。

此外，《財閥家的小兒子》將於12月24、25日播出最後兩集。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞