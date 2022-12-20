孫子緊緊環抱住爺爺！《財閥家的小兒子》宋仲基更新與李星民合照並稱：「我愛你」

導俊和爺爺的化學反應太強！不少網友表示：「希望看到宋仲基和李星民得CP獎～」
今年底（2022年）話題作《財閥家的小兒子》，描述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子陳導俊，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。18日播出的第14集全國收視率爲24.9%，不只刷新自身最高收視率，也成為JTBC歷代電視劇第二。香港觀眾可在黃Viu煲劇平台收看，臺灣觀眾則可到friDay影音追看哦！
隨著電視劇的播出，可以感受到「爺爺」陳養喆（李星民 飾）與「小孫子」陳導俊（宋仲基 飾）之間的繫絆。第13集，爺爺走了，卻沒有留給「最疼愛的小孫子」任何遺產，令眾人震驚；第14集，導俊收到來自李室長的包裹，裡面有爺爺給自己的影片信：爺爺的眼神滿是對導俊的關愛，導俊淚流不止，不少觀眾表示：「跟著淚目了…」
宋仲基於昨日（19日）更新個人Instagram分享與李星民的合照，更留言：「I love you 爺爺」。照片中，宋仲基笑得燦爛，用雙手緊緊環抱住李星民。而李星民嘴角上揚，對著鏡頭露出慈祥的笑容。兩人就像真正的爺孫一樣，充滿溫馨的氛圍。 （雖然現實世界中，宋仲基應該只能稱呼李星民為「爸爸」，因為兩位演員的真實年齡僅差17歲！）
看到宋仲基與李星民的默契合作，覺得兩位演員沒有一起得「CP獎」說不過去啊！《財閥家的小兒子》將於本週迎來大結局，追劇的日子總是過得特別快（該部作品更一週連播3集），大家可要鎖定到最後～
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