[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊「預言」世界盃進四強，巧妙營銷帶順洋汽車起死回生！（EP13）

這集收視率達到22.5%，再次刷新了自身和全年所有韓劇的最高紀錄！
JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第13集導俊豪氣買下順洋信用卡，保障他大膽的營銷計劃順利進行。
世界盃的奇跡
導俊知道韓國將在2002世界盃殺入四強，所以明知小型車市場已趨飽和仍主動接下順洋新車的上市項目，目的就在做一場看似不可能的營銷：韓國隊每勝出一次就送出幾百輛車，在世界盃期間把順洋新車和勝利信念牢牢綁在一起。 導俊不僅讓順洋汽車成功翻身，還打破了最短時間銷量最高的世界紀錄，向股東們證實了自己的經營能力。 陳榮基本以為汽車可以壓垮導俊，沒想到他竟反敗為勝，不禁怒火中燒！
陳養喆最後的體面
陳養喆彌留之際修改遺囑，竟然沒有留給導俊任何股份和財產。 導俊想質問爺爺究竟把他看做什麼，但看到爺爺躺在病榻上動彈不得的模樣，終究心軟不忍開口，只告訴他韓國進了四強，而陳養喆聽完便合眼嚥氣。
潤基勸導俊公開病房的閉路電視影響以證明遺囑無效，但導俊認為這會傷害爺爺的名譽，命令醫院刪除錄像。 關於爭奪金融控股公司經營權的難題，導俊選擇了另一個解法：利用李必玉教唆殺人的把柄，將她手中的決定性股份轉到自己名下，也保證了旻渶的人身安全。 李必玉三個親生小孩對此十分不滿，最疼愛的大兒子也與她反目。
下集預告裡，大哥二哥似乎坐穩了順洋第一把交椅，李室長給導俊送來了會長的最後遺產，讓人超級好奇！第14集將在今晚公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看~
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