[分集劇情]《財閥家的小兒子》導俊終於領會遺囑真正用意，深夜淚崩！上一世害死他的東西，這一世或將成為關鍵助力（EP14）

這集收視率又突破新高24.9%！陳養喆遺囑的用意終於公開，爺孫間的羈絆太讓人淚目了T^T

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 上集導俊為維護陳養喆名譽刪除病房錄像，對爺爺的敬愛竟讓他失去了繼承機會......



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第13集關鍵內容！



最初的起點

陳星俊在股東大會抹黑導俊、說他在陳養喆彌留之際不孝，將李室長推上社長之位，隨後又將李室長拋棄。 導俊意識到爭奪繼承權無望，決定回到「買下順洋」的最初目標，先是借姑父之手阻止金融控股公司成立、誤導陳家押錯大選對象，接著趁卡債危機把順洋信用卡從8千億抬到2兆4千億賣給大伯二伯、摸清二伯的非法秘密資金，看似讓陳榮基坐穩會長寶座，實際上不斷掏空順洋。



爺爺的真正遺產

李室長看清了陳星俊的小人嘴臉，決定投奔導俊，給他寄來陳養喆修改遺囑時的錄像和金庫鑰匙。 原來陳養喆不留股份是為了激發導俊的能力，期望他踏著自己前行、從而變得徹底無畏，就連神志恍惚時仍記得導俊是他最疼愛的孫子。 導俊看著錄像淚流滿面，終於領會了爺爺的良苦用心T^T



金庫裡的遺產是陳養喆多年來轉移到海外的巨額財產，也就是上一世害死尹炫優的秘密資金。 這一世，導俊會如何利用它呢？



富有與貧窮的遺傳

卡債危機催生高利貸橫行，尹炫優的父親也踏入深淵。 為了多賺一點錢，尹炫優在工廠下班後接代駕工作，疲憊的他為了不讓自己睡著只好邊開車邊狂扇自己巴掌，結果被客人趕了出來。 Miracle大股東導俊和跌坐在地的尹炫優四目相對，感慨不論貧窮或富有都會被下一代繼承，即便活在同一時空也仿佛不同世界。



下集預告裡，陳星俊宣佈陳家重回長子繼承製。 陳榮基以為升任會長萬無一失，不料導俊突然出現，表示自己才是順洋物產的最大股東！第15集將在本週五公開，只剩2集了好不捨得看完啊~香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！



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