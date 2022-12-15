真的都超會演！《財閥家的小兒子》演員現實年齡差：陳養喆和大兒子只差2歲、哥哥也比導俊小！

由宋仲基、李星民、申鉉彬等人主演的《財閥家的小兒子》目前播至第11集，收視也創自身新高到21.1%。

針對陳導俊（宋仲基 飾）和陳養喆（李星民 飾）的交通事故是捏造的，得知這一情況的兩人開始尋找背後的人。但是...意想不到的瞬間陳養喆突然失智了，還認不出最喜歡的小孫子，這劇情走向也讓觀眾們大吃一驚。演員們的演技都很厲害！相信大家也很好奇他們現實年齡吧 XD



陳養喆和「大兒子」陳榮基（尹帝文 飾）只差2歲（1968年、1970年）



「陳養喆的妻子」金炫（李必玉 飾）還比「大兒子」陳榮基小1歲（1971年、1970年）



陳養喆和「小孫子」陳導俊差17歲（1968年、1985年）



陳導俊比「大嫂」牟賢珉（朴智賢 飾）大9歲，和徐旻渶（申鉉彬 飾）差1歲（1985年、1994年、1986年）



「哥哥」陳亨俊（姜基棟 飾）比陳導俊小2歲（1987年、1985年）



「導俊媽媽」李海仁（鄭惠英 飾）比「姑姑」陳華榮（金信祿 飾）大8歲（1973年、1981年）



第12集預告中，醫生認為陳養喆出現譫妄症狀，導俊盡全力幫他掩蓋病況。星俊參與理事會表決，誓要把導俊拉下社長位置，還開始懷疑爺爺的精神狀況。陳養喆還質問自己的子女「想要殺了我的人是誰？」明天就可以看到這集播出啦～

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