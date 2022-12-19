OCJ NEWBIES还未出道！韩国成员LEX、WAIN＆香港成员SING、LEO等先被美国媒体报道

期待OCJ NEWBIES出道之后的发展呢～

天加一新人厂牌OCJ NEWBIES之前曾接到《ELLE MEN HK》、《Cosmopolitan HK》、《Harper's Bazaar HK》、《men's uno HK》等杂志的邀请，进行了画报拍摄。



最近被美国K-POP著名媒体《Kpopmap》、《Kpop Wise》、《Selective-Hearing》等评价为出道前席卷海外全球时尚杂志的唯一组合，集中报道了其魅力。特别是具有公信力的媒体《Kpopmap》评价OCJ NEWBIES更大赞队长LEX有独特履历，专攻现代舞蹈外，之前通过各种媒体露面的成员们还有新出道的成员们都是具备多种才能的组合，并对大家的出道备受期待。



此外，队长LEX、LEO、SING日前更为运动品牌Adidas进行与世界杯有关游戏的挑战，叫出78分的分贝成员，LEX 大叫过瘾，当日叫到声沙；至於LEO跟SING虽然在韩国每一天都要练习，但因二人都是世界杯粉丝，凌晨时候都有追看世界杯，SING更话自己因为世界杯，日日带著熊猫眼回公司！



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