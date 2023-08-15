XODIAC 10月加入《釜山 One Asia Festival》表演陣容：期待炸裂舞台！

男團XODIAC將於10月21日出演《釜山 One Asia Festival》(BOF)。

XODIAC以多樣、廣泛的活動縱橫馳騁，於人氣歌手大舉出演的大型慶典陣容中榜上有名。《2023 釜山 One Asia Festival》是今年迎來第7屆的活動，不僅是釜山市民，也是全世界共同參與的大型全球慶典。XODIAC出道不久就可以登上《釜山 One Asia Festival》的陣容，將以專業的面貌展現個性強烈的舞臺。



繼今年3月發表先行曲《CALLING》後，4月以正式出道曲《THROW A DICE》華麗出道的XODIAC通過5次音源發行受到了粉絲們的喜愛，今年5月發行的歌曲《SPECIAL LOVE》展現了多樣的活動。



同時通過出演電台和YouTube節目等持續的對外活動，展現了全球性的人氣，今年7月在印尼舉行的大型頒獎典禮《Telkomsel Awards 2023》上作爲特級嘉賓出演，在頒獎典禮中間和結尾登上了舞臺。因此，在《釜山 One Asia Festival》中展現的活躍也備受期待。每首歌曲都以個性強烈的音樂和有完成度的舞臺而備受喜愛，XODIAC不久後將展現與衆不同的面貌，引起粉絲們高度關注。

另外，成員SING及LEO將在星期三（15日）在香港出席品牌活動，兩位香港成員回到自己熟悉的地方跟粉絲們見面，同時亦是忙內LEO出道後第一次回港出席活動，



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