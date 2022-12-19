MAMAMOO香港演唱會成功爭取：2023年1月8日加場演出！明天20日公開發售

香港的MOO MOO還有機會呢！

MAMAMOO自從宣佈將於2023年1月7日，在亞洲國際博覽館5&7號展館舉行《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》演唱會後，除引起Kpop迷的熱烈關注，門票公開發售後更瞬即賣光，一票難求！因而令香港的MOO MOO不斷討論，希望可以加場，讓買不到票的樂迷，可以有機會欣賞MAMAMOO的演出。



在經過主辦KKLIVE與韓方和各單位努力溝通和協調後，終於成功爭取在2023年1月8日加開一場，希望能夠好好回應粉絲們的訴求！而加場門票連同早前因非正常購票而被取消之少量1月7日門票，將於2022年12月20日上午11時在KKTIX公開發售。不要忘記她們特別為香港粉絲準備了Sound Check Party和Send-off Event的豐富福利，想完全投入MAMAMOO的音樂之中，MOO MOO們要好好把握最後的搶票機會啊！



MAMAMOO為今次的巡迴演唱會可謂馬不停蹄，在她們的官方頻道上最近就發佈了演唱會的排練情況。當中可以見到4位成員一起練習隊友們的solo歌曲，例如頌樂的《Spit It Out》、華莎的《Maria》、輝人的《Make Me Happy》等，讓人非常期待由MAMAMOO全體表演這些solo歌曲。另外，玟星亦即將於12月22日生日當天推出新專輯《The Present》，作為送給MOO MOO的聖誕和自己的生日禮物，為這個冬天帶來陣陣暖意。



MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG

日期：2023年1月7日（星期六）、1月8日（星期日）

時間：晚上8時

場館：亞洲國際博覽館5&7號展館

票價：港幣 $1,680 / $1,280 / $880

KKTIX公開售票：2022年12月20日（星期二）早上11時

訂購網站：https://kktix.cc/

粉絲福利：

$1,680門票：Sound Check Party(綵排) 400名 及 Send-off Event(接送) 200 名 及 簽名照片 35名

$1,280門票：Sound Check Party(綵排) 100名 及 Send-off Event(接送) 100 名 及 簽名照片 15名

(有關粉絲福利的獲獎方法，請留意主辦方KKLIVE稍後公告)

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