[分集劇情]《明星經紀人生存記》一日經紀人，終身經紀人！結局留下更大伏筆暗示下一季挑戰（EP11－12完）

[有雷]《明星經紀人生存記》請來許多大明星參與演出，也送上了本季完美最終回，刷新自身最高收視紀錄。最後的舞台來到全球矚目的釜山影展，經紀人們的工作沒有盡頭，即使離職了也可能一秒回到這個工作，而表現優異更可能隨時迎來新的工作機會！

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《明星經紀人生存記》自從新代表具海俊（許城泰飾）接管Method娛樂，以利益考量為優先而辭退了專門管理年邁演員的張酩愛經紀人，但年邁演員們卻相當需要她。本次登場的李順載爺爺，雖並非罹患阿茲海默症，卻有著另外的症狀而讓他思緒有些錯亂。最後他堅持自己的經紀人就是張酩愛，雖然她已經離職，但仍然到了拍攝現場協助李順載演員。情況順利解決後，她也再度回到了Method娛樂。



經紀人金眾敦（徐賢宇飾）保護藝人過了頭，非常擔心新演員喜善為了把握演出機會，而任憑導演要求情色的演出。因為眾敦曾與投資方透露出導演風格，造成導演作品無法順利進行下去，喜善到最後也發現了一切……邵賢周（朱玄英飾）被委以重任擔任新人開發組組長，但她看出資深同事的失望，而想把位置讓給前輩，代表卻不接受這想法，於是賢周只好離開公司回到家鄉釜山。



千齊認（郭善英飾）依舊霸氣又精明，金亞中擔任釜山影展的主持人，美麗又合身的禮服也由齊認負責。不過現場有富家女蹭熱度想邀請金亞中參與自家的Party，齊認尊重藝人想法而為其推辭。對方竟為了報復而將禮服搶走，眼見金亞中就得面臨無禮服上台的窘境，卻正好遇上了人在釜山的賢周，搞定了禮服問題，讓藝人得以美美地登場。



齊認再度找上前男友李常昱（盧相鉉飾）求復合，於是兩人再度走在一起，齊認也答應會多考量對方感受。不過在廁所驗孕的一幕，讓人不禁想到齊認除了可能被挖角到美國，或是她得先成為媽媽了呢？麻理事（李瑞鎮飾）與太太終於破冰，太太前往了釜山與他共度美好夜晚，一起欣賞帥氣兒子登上紅毯的畫面，而最後麻理事手機與平板中的訊息不斷傳來，太座看似有些生氣的表情，到底又發生了什麼問題？這些伏筆暗示著第二季的內容，也讓大家了解經紀人的挑戰是永無止盡的，一日經紀人，終身經紀人。



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