《財閥家的小兒子》李星民1分鐘影帝級演技！全程裝瘋賣傻，表情戲十足

因為「爺爺陳養喆」李星民的絕讚演技，《財閥家的小兒子》收視率終於突破20%。
《財閥家的小兒子》第11集全國收視率為21.137%，首播僅為 6.058%的該劇從第3集開始收視率就衝破兩位數，第8集達到19.449%。 已經是jtbc收視率史上TOP3的《財閥家的小兒子》正式向《SKY Castle》、《夫妻的世界》發起衝擊。
第11集中李星民向觀眾們展現了教科書一般的精湛演技，遭遇車禍的陳養喆心裡知道事故並非偶然，懷疑是自己幾個孩子做的手腳，於是準備找出始作俑者，然而正當兇手要浮出水面之時，他突然失智了...... 陳養喆憑藉精明的手段和隱忍態度成為了經濟界的龍頭，卻說瘋就瘋，認不出最喜歡的孫子陳導俊（宋仲基 飾），小便失禁，從一個喜怒不形於色的「大佬」轉瞬間成了一個目光呆滯、形狀瘋癲的傻子，上一秒還是老謀深算的眼神，下一秒就眼神渙散，他騙過了所有人，也騙過了觀眾，第11集播出后不少觀眾上網討論：「求爺爺是裝的，不然真的要棄劇了」、「希望第12集有大反轉」、「我不接受這個設定」、「爺爺太可憐了」等。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告